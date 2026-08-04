Мишустин заявил, что туристической отрасли в Крыму «пришлось непросто»

Крым и Севастополь стали одними из первых российских территорий, где начались перебои с поставками топлива. С мая там начали действовать ограничения на его отпуск. 21 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил о переходе заправок полуострова на отпуск топлива исключительно государственным службам. Продажа бензина частным лицам была приостановлена. 8 июля президент России Владимир Путин призвал быстрее разобраться с ситуацией с топливом в Крыму.