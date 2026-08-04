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Мишустин заявил, что туристической отрасли в Крыму «пришлось непросто»

При этом, по словам премьера, местные жители и предприниматели «не отвернулись от проблем» приехавших туристов. Этим летом в Крыму фиксировали перебои с поставками топлива, а также с электроснабжением.

Источник: РБК

Туристической отрасли в Крыму и Севастополе в 2026 году пришлось непросто, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о развитии туризма.

«Отдельно хочу остановиться на ситуации с туризмом на Крымском полуострове. Организациям этой отрасли в Крыму и Севастополе в этом году пришлось непросто», — сказал он на совещании, передал ТАСС.

Власти направили 4,3 млрд руб. на поддержку туристических организаций на полуострове.

Председатель правительства также поблагодарил местных жителей, а также предпринимателей, которые, по его словам, в трудный для себя момент «проявили высокую ответственность» и не отвернулись от проблем туристов.

Крым и Севастополь стали одними из первых российских территорий, где начались перебои с поставками топлива. С мая там начали действовать ограничения на его отпуск. 21 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил о переходе заправок полуострова на отпуск топлива исключительно государственным службам. Продажа бензина частным лицам была приостановлена. 8 июля президент России Владимир Путин призвал быстрее разобраться с ситуацией с топливом в Крыму.

26 июня Аксенов совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым подписали указ о введении на территории полуострова режима ЧС регионального характера. «Решение принято в первую очередь для упорядочения вопросов экономического характера», — писал Аксенов.

3 августа глава Крыма сообщил, что совместно с Развожаевым принял решение снизить и зафиксировать на отметке не выше 100 рублей за л цену бензина марки АИ-92 на АЗС крымских сетей ТЭС и АТАН. Также, как объявил Развожаев, с 4 августа на АЗС компаний ТЭС и АТАН возобновится свободная продажа топлива всех видов.

Этим летом в Крыму и Севастополе фиксировали перебои с электроснабжением. В конце июня на полуострове были введены графики ограничения потребления электричества после аварий на электросетях. В конце июля Минэнерго и Минстрой России сообщили, что прорабатывают создание комплексного плана стабилизации ситуации с электроснабжением в Крыму.

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