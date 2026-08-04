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В Алматы взялись за стройкомпании: четыре лицензии отозваны, еще 350 приостановлены

В Алматы ужесточен контроль за строительными компаниями. Как проинформировали 4 августа 2026 года в пресс-службе акимата южной столицы, четыре стройкомпании лицензий лишены, действие еще более трех сотен приостановлено, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Работа по наведению порядка на строительном рынке города продолжается по поручению акима Дархана Сатыбалды.

«По итогам контрольных мероприятий четыре компании лишены лицензий, действие лицензий еще 350 строительных компаний приостановлено, а к 437 субъектам строительной деятельности приняты соответствующие меры». Пресс-служба акимата Алматы.

Отмечается, что особое внимание уделено работе подрядчиков, осуществляющих строительство социальных объектов.

«Так, государственной лицензии на проектирование I категории лишено ТОО “SK BEST Spec Story KZ”. Кроме того, лицензий лишены ТОО “Отау-Құрмет”, ТОО “ДО АО “КазНИИСА”, отдельного подвида лицензии лишено ТОО “Сәулет Құрылыс Консалтингі”. Пресс-служба акимата Алматы.

В Управлении градостроительного контроля Алматы подчеркнули, что работать в мегаполисе смогут только компании, которые способны подтвердить свою квалификацию, соблюдать установленные требования и обеспечивать надлежащее качество строительства.

По итогам прошлого года лицензий были лишены восемь строительных компаний, большинство из которых выполняли строительство социальных объектов.

3 июня 2026 года сообщалось, что в Алматы строительные компании и подрядчиков массово лишают лицензий. В городском управлении градостроительного контроля тогда назвали причину.