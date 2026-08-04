Нижегородцы смогут расплачиваться по единому QR-коду с 1 сентября

Нововведение будет действовать и для жителей Нижегородской области. НСПК уточнили, как пользоваться новой системой. Теперь, стоя на кассе, человеку достаточно отсканировать один QR-код, а не искать «свой», и оплатить товар или услугу. Такой код и будет называться универсальным.