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Нижегородцы смогут расплачиваться по единому QR-коду с 1 сентября

Банки перейдут на универсальный платежный код.

Источник: Комсомольская правда

Банки, позволяющие оплачивать покупки по QR-кодам и NFC-табличкам, должны ввести единый код для оплаты с 1 сентября. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт.

Нововведение будет действовать и для жителей Нижегородской области. НСПК уточнили, как пользоваться новой системой. Теперь, стоя на кассе, человеку достаточно отсканировать один QR-код, а не искать «свой», и оплатить товар или услугу. Такой код и будет называться универсальным.

Отметим, что есть несколько систем для оплаты: СБП, оплата частями и банковские сервисы. Здесь покупатель уже сам решает, каким образом ему будет удобно расплатиться.

К слову, универсальный код будет применяться не только для офлайн-покупок, но и для оплаты товаров и услуг в интернете.