Уборочная кампания на Дону выходит на финишную прямую

Уборочная кампания — на завершающей стадии. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. На данный момент обмолочено 2,9 миллиона гектаров — это порядка 90 процентов от плана. Общая площадь посевов ранних зерновых и зернобобовых культур в этом году составляет 3,3 миллиона гектаров, в том числе 2,8 миллиона гектаров — озимые.
Глава региона отметил, что, несмотря на непростые условия во время уборки, донские аграрии показывают достойные результаты по сбору урожая и вносят значительный вклад в продовольственную безопасность страны.
Ростовская область является одним из ведущих экспортёров. Доля региона — порядка 12 процентов от общего объёма российского экспорта зерна, география поставок охватывает более 100 стран. В этом году область столкнулась с необходимостью перестраивать традиционные логистические цепочки, что повлияло на снижение закупочных цен на зерно у сельхозтоваропроизводителей.
Юрий Слюсарь подчеркнул, что в настоящее время правительство Ростовской области совместно с Минсельхозом РФ и Минтрансом РФ прорабатывает все возможные варианты для скорейшей стабилизации ситуации на рынке и обеспечения устойчивого экспорта продовольствия. В региональном минсельхозпроде на постоянной основе работает горячая линия, куда аграрии могут обратиться по всем возникающим вопросам.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.