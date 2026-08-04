Уборочная кампания на Дону выходит на финишную прямую

Юрий Слюсарь подчеркнул, что в настоящее время правительство Ростовской области совместно с Минсельхозом РФ и Минтрансом РФ прорабатывает все возможные варианты для скорейшей стабилизации ситуации на рынке и обеспечения устойчивого экспорта продовольствия. В региональном минсельхозпроде на постоянной основе работает горячая линия, куда аграрии могут обратиться по всем возникающим вопросам.