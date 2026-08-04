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В «М. Видео» усилили меры безопасности у склада в Подмосковье

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Усиленные меры безопасности в данный момент действуют в районе одного из складов «М. Видео» в Подмосковье. Сотрудники находятся в безопасности, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее в СМИ распространялась информация о том, что логистический комплекс «М. Видео» в окрестностях Чехова подвергся атаке БПЛА.

«В районе одного из складов в Подмосковье в настоящее время действуют усиленные меры безопасности. Сотрудники компании “М. Видео” находятся в безопасности, пострадавших нет», — прокомментировали в пресс-службе.

Представители компании также отметили, что все товары «М. Видео», находящиеся на партнерских складах, не пострадали и находятся в сохранности.

«Мы сообщим всем партнерам маркетплейса “М. Видео” о возобновлении работы склада после снятия ограничений», — сказано в сообщении.

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