В «М. Видео» усилили меры безопасности у склада в Подмосковье

«В районе одного из складов в Подмосковье в настоящее время действуют усиленные меры безопасности. Сотрудники компании “М. Видео” находятся в безопасности, пострадавших нет», — прокомментировали в пресс-службе.
Представители компании также отметили, что все товары «М. Видео», находящиеся на партнерских складах, не пострадали и находятся в сохранности.
«Мы сообщим всем партнерам маркетплейса “М. Видео” о возобновлении работы склада после снятия ограничений», — сказано в сообщении.
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