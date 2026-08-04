О ходе работ по восстановлению горячего водоснабжения

В городе проведены три этапа гидравлических испытаний теплосетей. На сегодняшний день после двух первых этапов горячее водоснабжение восстановлено в полном объеме.
Во время третьего этапа для проверок сетей на прочность, выявления и устранения возможных дефектов с 30 июня по 20 июля теплоснабжающие организации отключили от горячей воды 789 многоквартирных домов и 48 объектов социальной сферы. В границы отключения попали Ленинский, Кировский и Пролетарский районы.
По информации Департамента ЖКХ и энергетики, на сегодняшний день в 737 домов из 789 горячая вода уже вернулась. Сейчас ведутся работы по восстановлению горячего водоснабжения в оставшихся 52. На трубопроводах, по которым в эти дома поступает теплоноситель, при запуске системы были выявлены новые дефекты, которые в настоящее время устраняются. Перед теплокомпаниями поставлена задача вернуть всем потребителям горячую воду в максимально короткие сроки.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.