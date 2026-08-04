О ходе работ по восстановлению горячего водоснабжения

По информации Департамента ЖКХ и энергетики, на сегодняшний день в 737 домов из 789 горячая вода уже вернулась. Сейчас ведутся работы по восстановлению горячего водоснабжения в оставшихся 52. На трубопроводах, по которым в эти дома поступает теплоноситель, при запуске системы были выявлены новые дефекты, которые в настоящее время устраняются. Перед теплокомпаниями поставлена задача вернуть всем потребителям горячую воду в максимально короткие сроки.