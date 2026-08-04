Дешевле и быстрее. Ситуация с бензином улучшилась в Красноярском крае

В Красноярском крае постепенно стабилизируется ситуация с бензином и дизельным топливом. Как сообщили в региональном Минпромторге, в край поступила новая партия горючего напрямую от завода-производителя. Запасы на ряде АЗС пополнились, цены на некоторых заправках стали ниже, а очереди автомобилей заметно сократились.
Что происходит с бензином в Красноярском крае в августе 2026 года — в материале krsk.aif.ru.
Поставки увеличились.
Топливный рынок края остаётся под контролем регионального штаба. Специалисты ежедневно отслеживают остатки горючего на заправках, объёмы поставок и потребительский спрос. Приоритет по-прежнему отдаётся оперативным службам, пассажирскому транспорту и сельхозпроизводителям.
Ранее повышенный спрос и неравномерные поставки привели к очередям на некоторых АЗС. На отдельных станциях бензин временно заканчивался до прибытия следующей партии, а часть автомобилистов старалась заправить полный бак или сделать запас в канистрах. Это дополнительно увеличивало нагрузку на сети.
Теперь, по данным краевых властей, новая партия топлива позволила пополнить резервы и снизить ажиотаж. При этом ситуация может различаться в зависимости от территории и конкретной станции, особенно в удалённых населённых пунктах, где поставки зависят от сложной логистики.
Цены резко снизились.
Одновременно на части красноярских заправок заметно подешевел бензин. В крупной краевой сети цена литра АИ-92 снизилась более чем на 20 рублей и сейчас составляет около 63 рублей. АИ-95 продают примерно по 67 рублей за литр, дизельное топливо — по 84 рубля. Премиальный АИ-98 остаётся значительно дороже — около 121 рубля.
Похожие цены действуют и на крупных федеральных заправках. Литр АИ-92 там стоит около 63 рублей, АИ-95 — 67 рублей, дизель — примерно 83,56 рубля. У независимых операторов топливо всё ещё обходится автомобилистам заметно дороже. АИ-92 продают примерно по 80,4 рубля за литр, АИ-95 — по 85,4 рубля, дизельное топливо — почти по 100 рублей. Такой разброс сохраняется из-за различий в закупках и возможностях разных сетей.
При этом в некоторых территориях края сохраняются ограничения на отпуск топлива. Например, в Минусинском муниципальном округе можно заправить не больше 20 литров бензина за один раз.
Дизель отпускают без ограничений.
Положительная динамика отмечается и с дизельным топливом. С 29 июля на большинстве АЗС были сняты лимиты на его отпуск. Ограничения сохранились только на отдельных станциях в удалённых территориях, где действуют особые условия доставки.
Потребности МЧС, скорой помощи, аварийных служб и других оперативных формирований закрыты полностью. Региональный штаб также контролирует обеспечение транспортной отрасли, сельского хозяйства, строительства и ЖКХ.
В краевом Минпромторге считают, что топливная ситуация постепенно нормализуется. При этом специалисты продолжают следить за поставками и спросом, чтобы оперативно реагировать на возможные перебои.
Напомним, ранее мы рассказывали о способах проверить наличие бензина в Красноярске.