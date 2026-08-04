Дешевле и быстрее. Ситуация с бензином улучшилась в Красноярском крае

Похожие цены действуют и на крупных федеральных заправках. Литр АИ-92 там стоит около 63 рублей, АИ-95 — 67 рублей, дизель — примерно 83,56 рубля. У независимых операторов топливо всё ещё обходится автомобилистам заметно дороже. АИ-92 продают примерно по 80,4 рубля за литр, АИ-95 — по 85,4 рубля, дизельное топливо — почти по 100 рублей. Такой разброс сохраняется из-за различий в закупках и возможностях разных сетей.