Спрос на наличные в июле вырос почти в полтора раза

По мнению эксперта «Ведомостей» управляющего директора АКРА Валерия Пивеня, тенденция к росту наличных в обращении характеризует весь текущий год и пока нет оснований прогнозировать изменение ситуации. По его мнению, июльский рост мог быть связан с сезоном отпусков и ростом туристической активности.