Спрос на наличные в июле вырос почти в полтора раза

Объем наличных денег в обращении увеличился в июле на 643,4 млрд руб., что на 43% больше показателя предыдущего месяца. Это следует из данных Банка России, подсчитали «Ведомости».
«Переток денег в наличные во второй месяц лета стал максимальным в 2026 году», — отмечает издание. До этого наибольший прирост наличных в обращении Центробанк фиксировал в апреле на фоне проблем со связью и доступом к мобильным банкам.
По мнению эксперта «Ведомостей» управляющего директора АКРА Валерия Пивеня, тенденция к росту наличных в обращении характеризует весь текущий год и пока нет оснований прогнозировать изменение ситуации. По его мнению, июльский рост мог быть связан с сезоном отпусков и ростом туристической активности.