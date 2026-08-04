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Второе место по импорту сухарей из России заняла Беларусь

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Экспорт сухарей и гренок из России вырос в январе-июне на 19% в денежном выражении и превысил 25 млн долларов, сообщил Федеральный центр развития экспорта продукции АПК РФ (Агроэкспорт).

Источник: Sputnik.by

За первое полугодие (без учета данных по ЕАЭС за июнь) Россия поставила на зарубежные рынки около 8,7 тыс. тонн этой продукции (плюс 9%). Впервые за пять лет сухари и гренки были отгружены в Ливию. Всего же география экспорта охватила более 50 стран.

Среди них на втором месте по объему закупок находится Беларусь — свыше 4,6 млн в долларовом эквиваленте.

Первая позиция за Казахстаном с объемом поставок более 14,7 млн долларов.

В топ-5 вошли также Кыргызстан (более 1,3 млн долларов), Таджикистан (свыше 737 тыс.) и Азербайджан (более 566 тыс.).

Ранее Беларусь вошла в число лидеров по импорту из России мороженого, крахмала, подсолнечного масла, майонеза, шоколада и другой продукции. Республика является крупнейшим покупателем российских тушенки и пива.

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