Второе место по импорту сухарей из России заняла Беларусь

За первое полугодие (без учета данных по ЕАЭС за июнь) Россия поставила на зарубежные рынки около 8,7 тыс. тонн этой продукции (плюс 9%). Впервые за пять лет сухари и гренки были отгружены в Ливию. Всего же география экспорта охватила более 50 стран.
Среди них на втором месте по объему закупок находится Беларусь — свыше 4,6 млн в долларовом эквиваленте.
Первая позиция за Казахстаном с объемом поставок более 14,7 млн долларов.
В топ-5 вошли также Кыргызстан (более 1,3 млн долларов), Таджикистан (свыше 737 тыс.) и Азербайджан (более 566 тыс.).
Ранее Беларусь вошла в число лидеров по импорту из России мороженого, крахмала, подсолнечного масла, майонеза, шоколада и другой продукции. Республика является крупнейшим покупателем российских тушенки и пива.