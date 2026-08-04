Второе место по импорту сухарей из России заняла Беларусь

За первое полугодие (без учета данных по ЕАЭС за июнь) Россия поставила на зарубежные рынки около 8,7 тыс. тонн этой продукции (плюс 9%). Впервые за пять лет сухари и гренки были отгружены в Ливию. Всего же география экспорта охватила более 50 стран.