Еще три сети нижегородских АЗС заподозрили в завышении цен на бензин

Под надзор ведомства попали ООО «ВНП» (АЗС под брендом «IRBIS»), ООО «Техноазс» и ООО «Техноторг» (управляет сетью АЗС «ОПТИ»). По данным регулятора, организации резко увеличили розничные цены на топливо марок АИ‑92 и АИ‑95 при отсутствии объективных экономических оснований для такого роста.