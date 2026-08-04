Еще три сети нижегородских АЗС заподозрили в завышении цен на бензин

Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области направило предупреждения компаниям, управляющим автозаправочными станциями в регионе. Об этом рассказали в пресс‑службе регионального УФАС России.
Под надзор ведомства попали ООО «ВНП» (АЗС под брендом «IRBIS»), ООО «Техноазс» и ООО «Техноторг» (управляет сетью АЗС «ОПТИ»). По данным регулятора, организации резко увеличили розничные цены на топливо марок АИ‑92 и АИ‑95 при отсутствии объективных экономических оснований для такого роста.
В действиях компаний УФАС усматривает признаки нарушения закона о защите конкуренции. В ведомстве пояснили, что подобные действия способны ущемить интересы широкого круга потребителей — в частности, за счёт навязывания им невыгодных условий договора.
Компании получили предупреждение с требованием прекратить действия, вызывающие опасения регулятора.
Ранее сообщалось, что правило заправки «чет-нечет» временно отменят в Нижегородской области.