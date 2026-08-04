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Житель Кодинска отсудил у управляющей компании почти 460 тысяч рублей за затопленную квартиру

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Житель Кодинска через суд добился выплаты почти 459 тысяч рублей от управляющей компании после затопления квартиры, причиной которого стала протечка крыши.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Житель Кодинска через суд добился выплаты почти 459 тысяч рублей от управляющей компании после затопления квартиры, причиной которого стала протечка крыши.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Во время сильного дождя ливневая труба не выдержала напора воды и была сорвана с креплений. В результате оказались повреждены стены и потолки в нескольких комнатах.

Собственник квартиры потребовал от управляющей компании возместить расходы на ремонт, однако получил отказ. После этого он самостоятельно заказал независимую экспертизу, которая оценила ущерб в 223 тысячи рублей, и обратился в суд.

В ходе судебного разбирательства была назначена дополнительная экспертиза. Она установила, что размер ущерба составляет 278 781 рубль. Специалисты Управления Роспотребнадзора по краю оказали потребителю помощь в защите его прав, сообщают в ведомстве.

Суд обязал ООО «УК “Олимп” выплатить владельцу квартиры 458 266 рублей. В эту сумму вошли стоимость причиненного ущерба, штраф, компенсация морального вреда и судебные расходы. Решение вступило в силу.

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