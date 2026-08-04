Более 790 приемно-закупочных пунктов Белкоопсоюза работает в Беларуси

«К заготовительной работе привлекается и наши магазины. В каждом магазине (а их свыше 2,6 тысячи на территории страны), а также в автомагазины организована работа по информировании населения о закупочных ценах, о качестве закупаемой продукции, о возможности заказать транспорт», — сказала она.