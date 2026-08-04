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Более 790 приемно-закупочных пунктов Белкоопсоюза работает в Беларуси

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Более 790 приемно-закупочных пунктов Белкоопсоюза работает в Беларуси, сообщила на пресс-конференции заместитель председателя правления Белкоопсоюза Оксана Скиндер.

Источник: Sputnik.by

«Для закупок сельскохозяйственной продукции у населения развита масштабная приемозаготовительная сеть, мы присутствуем в каждом районе, в каждом областном регионе. Эта сеть состоит из выше, чем 790 приемно-заготовительных пунктов», — проинформировала она.

Кроме того, по словам Скиндер, чтобы помочь сельчанам и фермерам самостоятельно продать излишки выращенного урожая, на территории Беларуси организовано 103 рынка, где производителям и населению предлагается свыше шести тысяч торговых мест для самостоятельной реализации выращенной плодовоовощной продукции на своих приусадебных участках.

«К заготовительной работе привлекается и наши магазины. В каждом магазине (а их свыше 2,6 тысячи на территории страны), а также в автомагазины организована работа по информировании населения о закупочных ценах, о качестве закупаемой продукции, о возможности заказать транспорт», — сказала она.

Зампредседателя правления пояснила, заказ транспорта сейчас особенно актуален, так как наступает сезон сбора яблокопада, а это та позиция, которая исчисляется тысячами тонн.

«Таким образом, сегодня магазины играют очень важную роль для информирования сельского жителя», — добавила она.