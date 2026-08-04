Более 790 приемно-закупочных пунктов Белкоопсоюза работает в Беларуси

«Для закупок сельскохозяйственной продукции у населения развита масштабная приемозаготовительная сеть, мы присутствуем в каждом районе, в каждом областном регионе. Эта сеть состоит из выше, чем 790 приемно-заготовительных пунктов», — проинформировала она.
Кроме того, по словам Скиндер, чтобы помочь сельчанам и фермерам самостоятельно продать излишки выращенного урожая, на территории Беларуси организовано 103 рынка, где производителям и населению предлагается свыше шести тысяч торговых мест для самостоятельной реализации выращенной плодовоовощной продукции на своих приусадебных участках.
«К заготовительной работе привлекается и наши магазины. В каждом магазине (а их свыше 2,6 тысячи на территории страны), а также в автомагазины организована работа по информировании населения о закупочных ценах, о качестве закупаемой продукции, о возможности заказать транспорт», — сказала она.
Зампредседателя правления пояснила, заказ транспорта сейчас особенно актуален, так как наступает сезон сбора яблокопада, а это та позиция, которая исчисляется тысячами тонн.
«Таким образом, сегодня магазины играют очень важную роль для информирования сельского жителя», — добавила она.