Подготовка к новому отопительному сезону в крае выходит на финишную прямую

«Важно обеспечить строгое соблюдение графиков работ и их качества. Особенно это касается северных территорий, где последствия срывов наиболее критичны. Формирование схем теплоснабжения — это работа на опережение, требующая синхронизации с обновлением теплоисточников и всей сопутствующей инфраструктуры. Такой стратегический подход позволяет не просто поддерживать, а планомерно повышать качество и уровень теплоснабжения населения. И это в полной мере соответствует задачам национального проекта “Инфраструктура для жизни”, — подчеркнул глава региона.