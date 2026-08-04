Подготовка к новому отопительному сезону в крае выходит на финишную прямую

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае продолжается активная подготовка к отопительному сезону 2026−2027 годов.
До наступления холодов специалистам необходимо успеть подготовить к зиме почти 16 тысяч километров электрических сетей и более 2 тысяч силовых трансформаторов, завершить капремонт 178 котельных, отремонтировать 150 километров водопроводных сетей и 170 километров тепловых сетей.
Также в этом году в крае приведут в порядок свыше 14 тысяч многоквартирных домов. На сегодняшний день проведена промывка и опрессовка внутридомовых систем в более чем 50% домов края. В 56% многоквартирных домов проведены гидравлические испытания тепловых установок, а в 31% многоквартирных домов проведена наладка режимов потребления тепловой энергии.
Отметим, что выдача паспортов готовности по жилфонду завершится не позднее 15 сентября. По теплоснабжающим и теплосетевым организациям — до 1 ноября и по муниципальным образованиям не позднее 20 ноября.
Вопрос подготовки к прохождению отопительного сезона находится на особом контроле у губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Он поручил вести ежедневный мониторинг и контролировать подготовку вплоть до наступления отопительного сезона.
«Важно обеспечить строгое соблюдение графиков работ и их качества. Особенно это касается северных территорий, где последствия срывов наиболее критичны. Формирование схем теплоснабжения — это работа на опережение, требующая синхронизации с обновлением теплоисточников и всей сопутствующей инфраструктуры. Такой стратегический подход позволяет не просто поддерживать, а планомерно повышать качество и уровень теплоснабжения населения. И это в полной мере соответствует задачам национального проекта “Инфраструктура для жизни”, — подчеркнул глава региона.
Стоит отметить, что в рамках измененного законодательства Минэнерго РФ теперь всем, кто готовится к отопительному периоду, присваивается индекс готовности (от 0 до 1). Это все, кто непосредственно связан с централизованным теплоснабжением: потребители тепловой энергии (за исключением частных домовладений); организации, управляющие жилищным фондом; теплоснабжающие и теплосетевые организации и муниципальное образование в целом.
Индекс, равный 1, означает готовность на 100%. Он определяется комиссией, образованной администрацией соответствующего муниципального образования. Для оценки самого муниципального образования в Красноярском крае комиссию создает Енисейское Управление Ростехнадзора.
На сегодняшний день комиссии уже созданы во всех 39 муниципалитетах края.
Паспорт готовности комиссией будет выдан при индексе от 0,8 до 0,9 — с пометкой «готов с условиями» и обязательством устранить выявленные недочёты. При индексе от 0,9 до 1 — «готов», но даже в этом случае все замечания должны быть устранены в срок.
Процедура оценки готовности к прохождению отопительного сезона должна завершиться до 10 сентября.
Оцениваться ресурсоснабжающие организации будут позднее, начиная с середины августа и до 25 октября.
«В целом можно с уверенностью сказать, что система с присвоением индекса готовности к отопительному периоду ориентирует территории на качественную подготовку документов и своевременное устранение недостатков. Кроме того, при определении индекса готовности муниципального образования учитывается соблюдение комиссией правил оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», — отметил руководитель Регионального центра компетенций в сфере ЖКХ Евгений Гаврилов.
Он также сообщил, что в ближайшее время на сайте Регионального центра компетенций в сфере ЖКХ — рцк24.рф — будет публикован предварительный расчет индекса готовности к отопительному периоду в разрезе муниципальных образований края.
«Это позволит руководству муниципалитетов оценить перспективы получения паспортов готовности и своевременно устранить имеющиеся недочеты. Такой способ информирования положительно зарекомендовал себя в прошлом году, особенно в условиях муниципальной реформы. РЦК ЖКХ ведёт системную образовательную работу, чтобы подготовка к зиме была максимально эффективной», — пояснил Евгений Гаврилов.
Стоит отметить, что в этом году в регионе на подготовку жилья, коммунальной инфраструктуры и выполнение ремонтных программ из всех источников направлено 10,6 млрд рублей.