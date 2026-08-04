«ЭнергосбыТ Плюс» обновил данные по общедомовым приборам учёта тепла в Перми

Управляющая компания обязана отремонтировать прибор не позднее чем за два месяца, причём все расходы на обслуживание и ремонт уже заложены в тариф на содержание имущества — дополнительно платить жителям не придётся. Если УК затягивает с ремонтом, необходимо написать в адрес её руководства заявление в двух экземплярах с отметкой о входящем номере, а при бездействии — направить претензию и обратиться в Инспекцию Государственного жилищного надзора (ИГЖН) по Пермскому краю или в прокуратуру.