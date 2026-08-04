Portal DA объединил более 400 тыс. инвесторов и продавцов активов

"Мы видим, как меняется культура банкротства, отношение к реализации имущества должника. Для эффективной продажи недостаточно просто выставить объект на торги: его необходимо заранее подготовить, понятно представить потенциальным покупателям и сделать процесс приобретения максимально удобным. ИИ-агенты будут помогать составлять описания, подбирать подходящие объекты и сопровождать покупку сложных активов. При этом окончательное инвестиционное решение всегда будет оставаться за человеком. Развитие Portal DA мы также видим в расширении географии объектов, представленных на площадке, развитии аналитики, онлайн-оценки активов и новых сервисов для продавцов.