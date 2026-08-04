За что чаще всего штрафуют ИП в Казахстане

Однако, как отмечает портал Finprom, многие предприниматели все равно нарушают. За 6 месяцев 2026 года в Казахстане зарегистрировали 52,5 тыс. административных правонарушений со стороны ИП. Общий ущерб, который был нанесен государству, составил 52,4 млн тенге. Значительная часть правонарушений была совершена в области налогообложения.