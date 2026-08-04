За что чаще всего штрафуют ИП в Казахстане

В Казахстане предпринимателям важно соблюдать налоговое законодательство. Своевременно уплаченные налоги и отправленные декларации позволяют избежать санкций со стороны государства.
Однако, как отмечает портал Finprom, многие предприниматели все равно нарушают. За 6 месяцев 2026 года в Казахстане зарегистрировали 52,5 тыс. административных правонарушений со стороны ИП. Общий ущерб, который был нанесен государству, составил 52,4 млн тенге. Значительная часть правонарушений была совершена в области налогообложения.
Всего же ИП за полгода получили 22,6 тыс. предупреждений и еще 24,5 тыс. штрафов на общую сумму 3,2 млрд тенге.
Больше всего штрафов было наложено за правонарушения в области налогообложения — на 890,1 млн тенге:
за непредоставление налоговых отчетностей — 1,4 млн тенге;
сокрытие объектов налогообложения и другого имущества в декларациях — 481,5 млн тенге;
занижение сумм налогов и других платежей в бюджет — 69,2 млн тенге;
нарушение порядка выписки счет-фактур и нарушение системы учета перемещения товаров — 37,8 млн тенге;
нарушение правил маркировки алкогольной продукции — 163,5 млн тенге.
Также казахстанских предпринимателей штрафовали за нарушения в следующих категориях:
область торговли и финансов — 605 млн тенге;
область транспорта и дорожного хозяйства — 403 млн тенге;
нарушения, посягающие на установленный порядок управления — 271,7 млн тенге;
сфера архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и жилищных отношений — 234,6 млн тенге;
нарушения, посягающие на общественную безопасность и здоровье населения — 196,1 млн тенге;
нарушения, посягающие на общественный порядок и нравственность — 141,4 млн тенге.
Примечательно, что, несмотря на сокращение количества совершенных ИП административных нарушений в первой половине 2026 года на треть, сумма штрафов за тот же период выросла на 10,8%.