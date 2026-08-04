«Может быть спрятана такая история, которая не позволит продать машину». Эксперт перечислил белорусам риски при покупке машины с пробегом и из-за границы

Эксперт сказал, на что белорусам смотреть при покупке подержанного автомобиля, сообщает «Беларускi час».
Так, в ГКСЭ подчеркнули, что за внешне исправным автомобилем скрываются серьезные проблемы. Но еще в машине может быть «спрятана такая история, которая впоследствии не позволит новому владельцу ее продать».
Самые распространенные нарушения: скрученный пробег, измененные VIN-номера и то, что авто было собрано из частей разных машин.
— Зачастую покупатели узнают об этом уже после оформления сделки — во время эксплуатации или при попытке перепродать машину, — рассказал государственный судебный эксперт Брестского межрайонного отдела ГКСЭ Сергей Матусевич.
Еще одна распространенная ситуация — автомобили из-за границы, при постановке на учет которых может выясниться, что транспорт находится в розыске или имеет незакрытые кредитные обязательства.
— Перед заключением сделки следует внимательно изучить автомобиль и документы, — посоветовал эксперт.
Покупателю нужно самому осмотреть авто, сверить VIN-номер по открытым базам, проверить историю прохождения техосмотра, страхования, наличие ограничений и розыска. Если авто ввезли из-за рубежа, нужно требовать у продавца оригинал таможенного приходного ордера и проверить его подлинность через онлайн-сервисы Таможенного комитета.
Нелишней будет комплексная проверка машины до оформления сделки и передачи денег. В ГКСЭ могут детально изучить и идентифицировать автомобиль, а на станции техосмотра проведут полный осмотр, оценят имеющиеся дефекты явные и скрытые.
Тем временем МВД сказало белорусским водителям не садится за руль три дня.