Замминистра экономики: несмотря на рост налогов, число предприятий в регионе растет

Число предприятий в сфере малого и среднего бизнеса в Калининградской области растет, несмотря на рост налоговой нагрузки. Об этом сообщил замминистра экономики, промышленности и торговли Калининградской области Егор Корнаухов, отвечая на вопрос журналиста в РИЦ ТАСС.
«Действительно, тема очень важна — фискальная нагрузка, которая повышалась, в последнее время, конечно же, живо откликается в сердцах наших предпринимателей, особенно малых, средних предприятий, — отметил замминистра. — Сказать, что предприниматели рады и воодушевлённо воспринимают дополнительные налоги, это, конечно же, будет неправдой. Конечно же, налоговая нагрузка всегда воспринимается бизнесом в каком-то смысле негативно… Это дополнительные издержки, дополнительные расходы».
Корнаухов отметил, что перед тем, как принимаются подобные решения, «как правило, происходит информирование, анонсы повышения каких-либо налогов». «Предпринимательскому сообществу удаётся подготовиться, оптимизировать бизнес-процессы, понять, из каких источников доходов будут уплачиваться налоги. В этом смысле это очень сильно помогает», — сказал замминистра.
Он также добавил, что количество предприятий в сфере малого и среднего бизнеса растет, несмотря на то, что налоги повышаются. «Также видим, что интерес к мерам поддержки также возрастает. Как раз это возможно из-за того, что налоговая нагрузка растёт, бизнес ищет дополнительные источники финансирования своей деятельности, в том числе более активно начинает использовать соответствующие программы поддержки», — добавил Егор Корнаухов.
Напомним, ранее уполномоченная по правам предпринимателей в Калининградской области Олеся Белая обращала внимание, что в регионе в 2025 году отмечался рост числа самозанятых и ИП на фоне снижения количества юрлиц. По её словам, «триггером выступили изменения налогового законодательства, которые были анонсированы в четвёртом квартале 2025 года», а режим самозанятых и ИП позволяет избежать роста налоговой нагрузки.