Замминистра экономики: несмотря на рост налогов, число предприятий в регионе растет

«Действительно, тема очень важна — фискальная нагрузка, которая повышалась, в последнее время, конечно же, живо откликается в сердцах наших предпринимателей, особенно малых, средних предприятий, — отметил замминистра. — Сказать, что предприниматели рады и воодушевлённо воспринимают дополнительные налоги, это, конечно же, будет неправдой. Конечно же, налоговая нагрузка всегда воспринимается бизнесом в каком-то смысле негативно… Это дополнительные издержки, дополнительные расходы».