Самарцы планируют потратить на подготовку ребенка к школе в среднем 19 000 рублей

9 из 10 родителей сталкивались с незапланированными тратами при подготовке к новому учебному году. Чаще всего выходить за пределы бюджета приходится из-за того, что ребенок неожиданно вырос из одежды или обуви (51%). Также нередко оказываются нужны какие-то дополнительные школьные принадлежности — например, инвентарь для рисования или черчения или особые тетради (51%). А 14% отметили, что иногда ребенку нравятся товары из более высокого ценового сегмента — например, определенная форма или рюкзак.