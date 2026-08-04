Мэрия Магнитогорска требует от подрядчика 851 млн рублей за невыполненные работы

Арбитражный суд Челябинской области приостановил производство по делу о строительстве бассейна в Магнитогорске. Иск подал муниципальный заказчик — Управление капитального строительства — к московской компании «Строй. Ка». Ведомство требует вернуть 851,2 миллиона рублей, перечисленных по контракту, но, по мнению чиновников, не отработанных подрядчиком.
В ответ на это «Строй. Ка» предъявила встречные требования на сумму 34,4 миллиона рублей, которые, по версии компании, также являются неосновательным обогащением заказчика.
Судебное разбирательство идет с февраля 2025 года. В ходе заседания, состоявшегося 3 августа, суд удовлетворил ходатайство подрядчика о проведении строительно-технической экспертизы. Ее поручили экспертам ООО «Региональный Центр Экспертизы». Специалистам предстоит оценить объем и качество фактически выполненных работ на объекте.
Производство по делу приостановлено до 25 сентября — именно к этому сроку эксперты должны представить заключение.