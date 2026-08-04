Мэрия Магнитогорска требует от подрядчика 851 млн рублей за невыполненные работы

Арбитражный суд Челябинской области приостановил производство по делу о строительстве бассейна в Магнитогорске. Иск подал муниципальный заказчик — Управление капитального строительства — к московской компании «Строй. Ка». Ведомство требует вернуть 851,2 миллиона рублей, перечисленных по контракту, но, по мнению чиновников, не отработанных подрядчиком.