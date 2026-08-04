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В Коминтерновском, Ленинском и Советском районах на 35 часов отключат воду

Это связано с масштабными работами на сетях холодного водоснабжения.

Источник: АиФ Воронеж

В Коминтерновском, Ленинском и Советском районах Воронежа на 35 часов отключат воду. Это связано с масштабными работами на сетях холодного водоснабжения, пояснил мэр Сергей Петрин.

Ограничения будут действовать с 22:00 7 августа до 9:00 9 августа.

«Компания “РВК-Воронеж” в рамках инвестиционной программы реализует комплекс мероприятий, которые критически важны для надежности системы водоснабжения города. Мы не раз сталкивались с аварийными ситуациями на чугунном водоводе (“тысячнике”) в микрорайоне Подгорное — замену запорной арматуры большого диаметра мы сейчас и проводим. Эти работы позволят существенно снизить риски аварий в будущем и обеспечить стабильную подачу воды», — сказал глава города.

Параллельно продолжается подготовка к предстоящему отопительному периоду. Чтобы выполнить весь комплекс работ, необходимо временно остановить водоподъемную станцию.

Отключение водоснабжения пройдет не ранее согласованного времени. Мэр поручил управляющим организациям заблаговременно проинформировать жителей. Аварийные службы будут давать разъяснения по всем возникающим вопросам.

«После включения водоснабжения система будет наполняться несколько часов. Из-за особенностей разводки вода поступит в дома неодномоментно: на разных этажах она появится поэтапно. В этот период управляющие организации обязаны регулярно сообщать о ходе работ», — добавил Сергей Петрин.

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