В Коминтерновском, Ленинском и Советском районах на 35 часов отключат воду

«Компания “РВК-Воронеж” в рамках инвестиционной программы реализует комплекс мероприятий, которые критически важны для надежности системы водоснабжения города. Мы не раз сталкивались с аварийными ситуациями на чугунном водоводе (“тысячнике”) в микрорайоне Подгорное — замену запорной арматуры большого диаметра мы сейчас и проводим. Эти работы позволят существенно снизить риски аварий в будущем и обеспечить стабильную подачу воды», — сказал глава города.