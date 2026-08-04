В Волгограде второй раз за год внесут поправки в бюджет

На 2026 год доходы и расходы бюджета города были утверждены в сумме 40, 879 млрд рублей. В мае основные параметры были увеличены на 5,5 млрд рублей — с учетом поступлений из вышестоящих бюджетов и перераспределения собственных средств доходная часть была зафиксирована в объеме 46, 38 млрд рублей, расходная — 46, 73 млрд рублей, дефицит — 348 млн рублей.