Шарыпово — город открытий

История Шарыпова связана с освоением Канско-Ачинского угольного бассейна, строительством Берёзовского разреза и Берёзовской ГРЭС. Сюда, на комсомольскую стройку, приезжали специалисты из разных уголков страны, вместе с промышленными объектами возводившие новый сибирский город. Но разрез дал Шарыпову не только работу и энергию. В 2006 году художник, скульптор и научный сотрудник местного краеведческого музея Сергей Краснолуцкий обнаружил в угольном карьере останки древних животных, среди которых ранее неизвестный науке вид хищного динозавра — килеск. Он жил здесь около 165 миллионов лет назад и считается одним из древнейших представителей тероподных динозавров.