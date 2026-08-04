Шарыпово — город открытий

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Что общего у динозавра возрастом 165 миллионов лет, музыкального фестиваля и технологий глубокой переработки угля? Ответ знают в Шарыпове.
В этом году Всероссийский фестиваль «Открытие» совпал с 45-летием города.
«Сегодняшний Шарыпово появился благодаря людям, которые когда-то приехали сюда строить новый город, развивать угольную отрасль и энергетику. Искренние слова благодарности ветеранам за их труд, смелость и веру в эту землю. А молодому поколению хочу пожелать продолжать открывать Шарыпово, создавать его новую историю и сделать этот город самым лучшим городом на Земле», — приветствовал участников праздничных мероприятий депутат Государственной Думы РФ Сергей Ерёмин.
На два дня Шарыпово стал большой площадкой, объединившей науку, музыку, историю и городской праздник. Гости слушали лекции ученых и популяризаторов науки, участвовали в мастер-классах и конкурсах, посещали интерактивные площадки и экскурсии.
«Наш округ планомерно ведет работу по развитию туризма, и фестиваль “Открытие” — одно из значимых событий этого направления, — отметил глава Шарыповского муниципального округа Вадим Хохлов. — В этом году праздник вновь собрал 30 тысяч участников. Он не теряет популярности и остается актуальным. Значит, мы движемся в верном направлении. И 45 лет для города — только начало».
История Шарыпова связана с освоением Канско-Ачинского угольного бассейна, строительством Берёзовского разреза и Берёзовской ГРЭС. Сюда, на комсомольскую стройку, приезжали специалисты из разных уголков страны, вместе с промышленными объектами возводившие новый сибирский город. Но разрез дал Шарыпову не только работу и энергию. В 2006 году художник, скульптор и научный сотрудник местного краеведческого музея Сергей Краснолуцкий обнаружил в угольном карьере останки древних животных, среди которых ранее неизвестный науке вид хищного динозавра — килеск. Он жил здесь около 165 миллионов лет назад и считается одним из древнейших представителей тероподных динозавров.
Увидеть место удивительных находок своими глазами смогли и гости «Открытия» во время экскурсий на Берёзовский разрез. Им показали горную технику, угольный пласт высотой около 60 метров и рассказали не только о производстве и палеонтологических находках, но и о новых направлениях развития предприятия.
«Сегодня мы занимаемся глубокой переработкой бурого угля, — рассказал заместитель главного инженера Берёзовского разреза Александр Носов. — Здесь построен комплекс по производству термококса. Он служит основой для брикетов, применяемых в металлургии, футеровочных материалов для алюминиевой промышленности, сорбентов для очистки воды и нефтепродуктов, бездымного топлива. Следующим этапом станет выпуск сорбентов с улучшенными прочностными характеристиками. Поэтому и в угледобывающей отрасли бывают свои открытия, и они происходят на нашем разрезе».
Вечером научная и экскурсионная программа сменялась громкой музыкальной. На сцену выходили Polovinka, Hollyflame, DJ SENKOVMAN, Коста Лакоста и другие артисты. Для семей работали творческие и интерактивные площадки, проходили конкурсы и розыгрыши.
Для одних главным событием стали концерты, для других — лекции, динозавры или поездка на разрез. Но многие признавались, что после фестиваля увидели Шарыпово с неожиданной стороны.
«Впечатляет масштаб, разнообразие локаций, столько всего интересного и познавательного для детей, — и все бесплатно, — поделилась гостья из Новосибирска Анна Шорникова. — Мы удивлены и обязательно возьмем мероприятие на заметку на будущий год».
«Открытие» для Шарыпова — не только название фестиваля. Это часть истории и характера города, который хранит прошлое, развивает промышленность и продолжает искать новые возможности.