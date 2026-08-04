Банк как онлайн-игра: клиентам теперь доступны уровни и преференции

По итогам июля 2026 года объём средств под управлением программ ВТБ для состоятельных клиентов Private Banking и «Привилегия» превысил 10 трлн рублей, а количество таких клиентов достигло 1,2 млн человек. Каждый пятый клиент ежемесячно пользуется преференциями, обменивая их преимущественно на компенсацию такси, чеков в ресторанах аэропортов и доступ в бизнес-залы.