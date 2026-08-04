Банк как онлайн-игра: клиентам теперь доступны уровни и преференции

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На рынке премиального банковского обслуживания закрепляется подход, при котором объём привилегий клиента напрямую увязан с размером активов, размещённых в банке.
ВТБ, например, обновил программу для держателей пакетов услуг «Привилегия» и «Прайм». Механика простая: чем выше уровень клиента, тем больше ежемесячных «преференций», которые можно конвертировать в конкретные привилегии — от бизнес-залов и такси до компенсации ресторанных чеков в аэропортах. Внутри «Привилегии» появилась четырёхступенчатая иерархия — «Изумруд», «Сапфир», «Рубин», «Бриллиант», а держателям «Прайм» открыт статус Private Banking.
Логику изменений в банке объясняют трансформацией запросов состоятельных клиентов. «Мы видим, как меняются запросы состоятельных клиентов: им уже недостаточно просто надёжного финансового партнёра, они предпочитают решения банка, включающие и нефинансовые сервисы для всех членов семьи в разных сферах жизни», — отметила старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ Оксана Семененко.
По итогам июля 2026 года объём средств под управлением программ ВТБ для состоятельных клиентов Private Banking и «Привилегия» превысил 10 трлн рублей, а количество таких клиентов достигло 1,2 млн человек. Каждый пятый клиент ежемесячно пользуется преференциями, обменивая их преимущественно на компенсацию такси, чеков в ресторанах аэропортов и доступ в бизнес-залы.