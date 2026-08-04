В Челябинске назвали территории, где в 2026 году развернётся новая застройка

В городе уже есть опыт реализации таких проектов. В 2025 году в Челябинске приняли решения о комплексном развитии восьми территорий в Курчатовском, Тракторозаводском, Металлургическом и Ленинском районах. Первый объект КРТ «4 Ленина» в Тракторозаводском районе завершили в мае. Всего в жилом комплексе планируется 895 квартир и многоуровневая парковка на 422 машиноместа.