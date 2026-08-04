В Челябинске назвали территории, где в 2026 году развернётся новая застройка

Об этом стало известно на пресс-конференции chel.aif.ru, посвящённой развитию рынка жилья.
Что будет с «немецким кварталом»
Одной из площадок станет территория в Металлургическом районе в границах улиц Социалистической, Жукова, Мира и Дегтярёва. Это так называемый «немецкий квартал». При новой застройке здесь планируют сохранить историческую идентичность территории.
Ещё один участок определили на пересечении улиц Черкасской и 50-летия ВЛКСМ — у въезда в Металлургический район, рядом с досуговым центром «Импульс».
Несколько площадок предусмотрено в Курчатовском районе. Одна из них расположена в границах Комсомольского проспекта, Краснознамённой, Островского и Цинковой. Вторая — в районе Свердловского проспекта, Каслинской, улицы и переулка Островского. Третья находится на пересечении Свердловского и Комсомольского проспектов. Здесь на месте расселённого дома планируют создать высотную доминанту, а внутри квартала — среднеэтажную застройку.
Отдельный проект запланирован возле «Лыжной базы» на Комсомольском проспекте. Здесь предполагается сочетать жильё со спортивными объектами.
В Пригородном появится большой малоэтажный квартал
В посёлке Пригородном Сосновского района выделены два участка общей площадью 81,98 га. Их градостроительный потенциал составляет не менее 120 тыс. кв. м малоэтажного жилья. Территории расположены рядом с Новоградским трактом и окружены лесом. По условиям КРТ инвестор должен будет обеспечить будущий жилой массив необходимой инфраструктурой.
В городе уже есть опыт реализации таких проектов. В 2025 году в Челябинске приняли решения о комплексном развитии восьми территорий в Курчатовском, Тракторозаводском, Металлургическом и Ленинском районах. Первый объект КРТ «4 Ленина» в Тракторозаводском районе завершили в мае. Всего в жилом комплексе планируется 895 квартир и многоуровневая парковка на 422 машиноместа.
— В планах на 2026 год с учётом присоединённых посёлков Западный и Пригородный ввести в эксплуатацию около 570 тыс. кв. м жилья, и это без ИЖС. За первые полгода введено уже более 240 тыс. кв. м, — сообщил вице-мэр Челябинска по строительству Владимир Шамне.
«Хотим избежать безликой типовой архитектуры»
При этом новые проекты должны стать полноценной частью городской среды. На это обращают внимание и девелоперы, которые приходят в Челябинск.
— Челябинск — это крупный промышленный гигант. Мы видим, что город испытывает потребность в качественной современной застройке. При проектировании наших объектов мы стараемся учесть ошибки прошлого, избегая безликой типовой архитектуры, — отметил генеральный директор проектной компании, входящей в ГК «КОРТРОС», Александр Копин.
В городе компания реализует два проекта — на Чичерина и Орджоникидзе. Первый предполагает четыре высотные башни общей площадью около 55 тыс. кв. м, офисный центр, ретейл на первых этажах и детский сад. Второй реализуется в центре города в рамках КРТ и предусматривает единую систему пешеходных и рекреационных зон.