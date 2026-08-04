Крупнейшую партию белорусских тракторов отправили в Нигерию

«Рынок Нигерии для Минского тракторного завода — перспективный. Наша техника помогает поднимать сельское хозяйство этой страны. В нынешнюю поставку вошли тракторы четырех моделей мощностью от 80 до 120 лошадиных сил», — отметила заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках дальнего зарубежья — начальник управления продвижения и реализации продукции в страны дальнего зарубежья Оксана Мороз.
Она подчеркнула, что столичное предприятие рассчитывает на продолжение этого выгодного для обеих сторон партнерства.
Кроме того, на МТЗ прорабатываются новые направления для сотрудничества со странами Африки, в том числе по экспорту производимой техники.
Рынок будущего
Президент Беларуси Александр Лукашенко не раз заявлял, что именно в Африке находится резерв для диверсификации экспорта белорусской продукции.
Он считает, что Африка является для Беларуси рынком будущего, куда нужно активно идти и завоевывать на нем свои ниши.
По словам президента, у страны уже наработан значительный политический капитал с Эфиопией, Зимбабве, Нигерией и Кенией. Это нужно монетизировать во взаимовыгодные проекты.