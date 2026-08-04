Крупнейшую партию белорусских тракторов отправили в Нигерию

«Рынок Нигерии для Минского тракторного завода — перспективный. Наша техника помогает поднимать сельское хозяйство этой страны. В нынешнюю поставку вошли тракторы четырех моделей мощностью от 80 до 120 лошадиных сил», — отметила заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках дальнего зарубежья — начальник управления продвижения и реализации продукции в страны дальнего зарубежья Оксана Мороз.