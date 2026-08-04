Курорт мирового уровня стал драйвером экономики Алтая

По данным Сбер2B Аналитики, за пять лет турпоток в Республику Алтай вырос в 2,3 раза. Совокупные траты гостей региона за тот же период увеличились в 7 раз — с 1,2 млрд до 8,4 млрд рублей. В 2025 году республика приняла 2,8 млн туристов, и больше миллиона из них побывали в «Манжероке». В зимнем сезоне 2025/2026 «Манжерок» посетило рекордное число гостей — 530 тыс., — что на 10% больше, чем в сезоне 2024/2025. Теперь пиковая загрузка курорта зимой достигает 7 тыс. человек в день. При этом сезонность сглаживается: если раньше 70% туристов приезжали на курорт летом, то сейчас — 57%.