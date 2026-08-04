До 85 тысяч за кофе: волгоградцам раскрыли реальные зарплаты в общепите

В Волгоградской области зафиксирован настоящий бум в сфере общественного питания: заведения массово ищут бариста и официантов, а чай из меню и требований к персоналу стремительно вытесняет кофе. На «кофейные» вакансии в регионе приходится в 2,5 раза больше объявлений, чем на «чайные».
Вместе с требованиями выросли и зарплатные предложения — к такому выводу пришли аналитики hh.ru/ Однако разброс доходов оказался колоссальным. В Волгограде линейному персоналу кафе и ресторанов предлагают от 39,7 тыс. до 85,4 тыс. рублей. Средняя же предлагаемая плата в регионе остановилась на отметке в 56 тыс. рублей, что уступает показателям соседних Краснодарского края (70,1 тыс.) и Ростовской области (69,8 тыс.).
Эксперты отмечают, что верхней планки доходов достигают специалисты с цифровыми навыками. Сегодня от бариста и официантов требуют не только умения рисовать латте-арт или улыбаться гостям, но и уверенного владения кассовыми программами, CRM-системами и терминалами сбора данных. Знание «цифры» способно поднять зарплату работника более чем в два раза.
Ранее волгоградцев предупредили об осенних скачках цен.