До 85 тысяч за кофе: волгоградцам раскрыли реальные зарплаты в общепите

Эксперты отмечают, что верхней планки доходов достигают специалисты с цифровыми навыками. Сегодня от бариста и официантов требуют не только умения рисовать латте-арт или улыбаться гостям, но и уверенного владения кассовыми программами, CRM-системами и терминалами сбора данных. Знание «цифры» способно поднять зарплату работника более чем в два раза.