В Перми в саду Миндовского установят площадку в стиле «Союзмультфильма»

Площадку в стиле «Союзмультфильма» установят в саду Миндовского в Перми, сообщает советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.
Реконструкция сада, которая началась ещё весной 2026 года, продолжается. Подрядчик уже заменил больше 45% плитки на пешеходных дорожках, убрал аварийные деревья, установил новые скамейки. В ближайшее время начнётся монтаж сцены и входных групп. В целом готовность сада оценивается на 50%.
Залито основание под детскую площадку. На ней появятся горка и малые архитектурные формы в стилистике «Союзмультфильма». Вдоль дорожек высадят около тысячи кустарников.
Баскетбольная площадка, которую установили по инициативе молодёжи района и активистов «Молодой Гвардии Единой России» на частные инвестиции, сохранится. Рядом обновят резиновое покрытие.
Открытие запланировано на 2026 год.