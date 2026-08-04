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В Перми в саду Миндовского установят площадку в стиле «Союзмультфильма»

Готовность объекта оценивается на 50%.

Площадку в стиле «Союзмультфильма» установят в саду Миндовского в Перми, сообщает советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.

Реконструкция сада, которая началась ещё весной 2026 года, продолжается. Подрядчик уже заменил больше 45% плитки на пешеходных дорожках, убрал аварийные деревья, установил новые скамейки. В ближайшее время начнётся монтаж сцены и входных групп. В целом готовность сада оценивается на 50%.

Залито основание под детскую площадку. На ней появятся горка и малые архитектурные формы в стилистике «Союзмультфильма». Вдоль дорожек высадят около тысячи кустарников.

Баскетбольная площадка, которую установили по инициативе молодёжи района и активистов «Молодой Гвардии Единой России» на частные инвестиции, сохранится. Рядом обновят резиновое покрытие.

Открытие запланировано на 2026 год.

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