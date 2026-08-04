Названо место Волгоградской области в рейтинге регионов по качеству дорог

Из субъектов Южного федерального округа в наилучшем положении — Адыгея. Здесь нормативу соответствует 80,8% региональных, межмуниципальных и местных дорог. В Краснодарском крае — 76,3%. На третьем месте — Ростовская область с показателем 59,3%.