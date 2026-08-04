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Названо место Волгоградской области в рейтинге регионов по качеству дорог

В столице доля дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, составила 100%.

Аналитики составили рейтинг регионов страны по качеству дорог. Лидерами в нём стали Москва, Челябинская область и Ингушетия.

В столице доля дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, составила 100%. В регионах, занявших второе и третье место — 84,6% и 84,2% соответственно.

Из субъектов Южного федерального округа в наилучшем положении — Адыгея. Здесь нормативу соответствует 80,8% региональных, межмуниципальных и местных дорог. В Краснодарском крае — 76,3%. На третьем месте — Ростовская область с показателем 59,3%.

Волгоградская область замыкает список, сообщает РИА Новости — регион на 84 месте. Доля качественных местных дорог составляет здесь 26,9%. Ниже в рейтинге только Архангельская область — 17,2%.

Ранее стало известно, что намеченный в 2026 году в Волгоградской области ремонт дорог выполнен к августу наполовину.