Работа в Калининграде: свежие вакансии от работодателей

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе работодатели были готовы платить больше всего трактористу, инженеру-энергетику, бухгалтеру, социальной няне и медсестре.
Вакансии для рабочих специальностей.
Агрохолдинг приглашает на работу тракториста, который будет управлять импортной сельхозтехникой, участвовать в посеве и уборке, выполнять мелкий ремонт трактора и работать на ферме. Для трудоустройства необходимы права тракториста с категориями С, D и F, а также аккуратность в работе с техникой. Приветствуется опыт работы в других агрохолдингах. Зарплата — 115−150 тыс. руб.
Сеть семейных клиник ищет санитарку с опытом работы и предлагает ей зарплату 39−41 тыс. руб. График — 2/2.
Вакансии для квалифицированного персонала.
Инженеру-энергетику первой категории грузовая организация обещает платить 79−128 тыс. руб. за обеспечение бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и модернизации энергетического оборудования, электрических и тепловых сетей, воздухопроводов. Обязанности сотрудника также будут состоять из ремонта, контроля расхода топлива, а также участие в испытаниях и приемке энергоустановок и сетей в промышленную эксплуатацию. От кандидата ждут стажа не менее трех лет.
Во Дворец спорта требуется главный специалист отдела инновационных видов спорта и проектной деятельности. Опыт работы не обязателен, однако от кандидата ждут навыков работы с документооборотом и деловой перепиской, уверенного владения ПК, интереса к инновационным видам спорта, фиджитал-спорту и беспилотным технологиям, а также организованности и грамотной речи. В обязанности входит сопровождение деятельности отдела, подготовка документации и отчетности, участие в разработке и реализации спортивных и социальных проектов, организация мероприятий, взаимодействие с образовательными учреждениями, спортивными федерациями и партнерами, развитие направления фиджитал-спорта, реализация образовательных программ по БПЛА и проведение занятий после запуска направления.
Работодатель предлагает официальное трудоустройство, полный соцпакет, график работы 5/2, материальную помощь к отпуску, возможности для профессионального развития, а также бесплатное посещение тренажерного зала и зарплату 45 тыс. руб. с ежегодной индексацией и премиями.
Вакансии без опыта работы.
Группе компаний требуется бухгалтер со знаниями основ бухгалтерского учета и работы с первичной документацией. Кандидат должен уверенно владеть программами «1С: Бухгалтерия» и «1С: Торговля», быть внимательным, ответственным и готовым работать с большим объемом документов. Его обязанности буду состоять из проведения банковских операций и работы в системе «Банк-Клиент», оформления поступления товарно-материальных ценностей, ведения и контроля авансовых отчетов, а также взаимодействия с сотрудниками компании по вопросам документооборота. За это работодатель предлагает зарплату 70 тыс. руб.
Кухонный рабочий в детсаду должен содержать в чистоте оборудование, посуду, столы, стены, окна, а также проводить влажную уборку. Помимо этого, сотрудник будет выполнять вспомогательные работы на пищеблоке, обеспечивать санитарное состояние кухни и помогать в приготовлении пищи для детей. Зарплата составит 29−33 тыс. руб.
Вакансии с неполной занятостью.
Центр соцпомощи семье и детям приглашает на работу социальную няню со средним профессиональным образованием. Опыт работы не требуется. В обязанности сотрудницы входит помощь детям в соблюдении личной гигиены, проведение санитарно-гигиенических процедур, помощь при умывании, смене нательного белья, причесывании и выполнении других ежедневных процедур ухода. Работодатель предлагает работу на условиях неполной занятости (0,5 ставки), при этом зарплата составляет 40 тыс. руб. за полную ставку.
ТСЖ ищет дежурную по дому. От кандидатки ожидаются внимательность, ответственность, умение корректно общаться с жителями и соблюдать должностные инструкции. Сотруднице предстоит контролировать порядок в доме, взаимодействовать с жильцами и выполнять функции дежурного на посту. Работодатель предлагает сменный график работы (дневные и ночные смены с последующими днями отдыха), «хорошие условия» труда, ежегодный отпуск продолжительностью 28 дней и зарплату 27 тыс. руб. «Пенсионерам ежегодная инфляционная индексация выплачивается независимо от того, работает пенсионер или нет», — добавляет работодатель.
Другие вакансии.
Лечебно-диагностический центр ищет медсестру со средним специальным образованием и опытом работы. Сертификат и аккредитация не обязательны. Работница будет заниматься подготовкой кабинета к приему пациентов, соблюдением санитарно-эпидемиологического режима, оказанием неотложной медицинской помощи, проведением текущей и генеральной уборки кабинетов, а также ведением медицинской документации и работой с оргтехникой. Работодатель предлагает полную или частичную занятость, шестичасовые смены с посменным графиком, официальное трудоустройство, соцпакет, обучение и стажировку перед началом работы, льготы на медицинские услуги для сотрудников и их родственников. Зарплата — 45−55 тыс. руб.
Ландшафтный подрядчик предлагает работу в офисе три раза в неделю на должности инспектора кадров и секретаря. От кандидата ждут опыт работы от пяти лет. График — неполная занятость, зарплата — 20 тыс. руб.
Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».
Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград».