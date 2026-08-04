Работа в Калининграде: свежие вакансии от работодателей

Во Дворец спорта требуется главный специалист отдела инновационных видов спорта и проектной деятельности. Опыт работы не обязателен, однако от кандидата ждут навыков работы с документооборотом и деловой перепиской, уверенного владения ПК, интереса к инновационным видам спорта, фиджитал-спорту и беспилотным технологиям, а также организованности и грамотной речи. В обязанности входит сопровождение деятельности отдела, подготовка документации и отчетности, участие в разработке и реализации спортивных и социальных проектов, организация мероприятий, взаимодействие с образовательными учреждениями, спортивными федерациями и партнерами, развитие направления фиджитал-спорта, реализация образовательных программ по БПЛА и проведение занятий после запуска направления.