В Прикамье около 40 жителей региона указали доход свыше 1 млрд рублей

По итогам 2025 года число миллиардеров Прикамья выросло в три раза с 12 до 35 человек. В их число вошли 27 мужчин и 8 женщин, из которых 28 — жители Перми, семь — других территориях региона. Возрастной диапазон пермских миллиардеров колеблется в границах 21−75 лет. Самый высокий задекларированный доход за 2025 год составил 66,7 млрд руб.