Сеть АЗС объявила об отмене лимитов на топливо в Нижегородской области

Помимо Нижегородской области, ограничения сняты ещё в ряде субъектов РФ: в Москве и Санкт‑Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Владимирской, Вологодской и Кемеровской областях, а также в Краснодарском крае, Чувашии и Республике Татарстан.