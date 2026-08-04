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Сеть АЗС объявила об отмене лимитов на топливо в Нижегородской области

Теперь водители вправе приобретать горючее в необходимом объёме — как для заправки бака автомобиля, так и для розлива в канистры.

Известная сеть автозаправочных станций объявила об отмене ограничений на продажу топлива в Нижегородской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс‑службу компании.

Теперь клиенты вправе приобретать горючее в необходимом объёме — как для заправки бака автомобиля, так и для розлива в канистры.

Помимо Нижегородской области, ограничения сняты ещё в ряде субъектов РФ: в Москве и Санкт‑Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Владимирской, Вологодской и Кемеровской областях, а также в Краснодарском крае, Чувашии и Республике Татарстан.

Ранее еще три сети нижегородских АЗС заподозрили в завышении цен на бензин.

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