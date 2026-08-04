Сеть АЗС объявила об отмене лимитов на топливо в Нижегородской области

Известная сеть автозаправочных станций объявила об отмене ограничений на продажу топлива в Нижегородской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс‑службу компании.
Теперь клиенты вправе приобретать горючее в необходимом объёме — как для заправки бака автомобиля, так и для розлива в канистры.
Помимо Нижегородской области, ограничения сняты ещё в ряде субъектов РФ: в Москве и Санкт‑Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Владимирской, Вологодской и Кемеровской областях, а также в Краснодарском крае, Чувашии и Республике Татарстан.
Ранее еще три сети нижегородских АЗС заподозрили в завышении цен на бензин.