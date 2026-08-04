Беларусь оказалась на втором месте по импорту этого продукта из России. Подробности сообщает телеграм-канал Федерального центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ.
За период с января по июнь 2026 года (без учета информации по ЕАЭС за первый месяц лета) Российская Федерация поставила на зарубежные рынки примерно 8,7 тысячи сухарей и гренок. Общая сумма составила 25 миллионов долларов.
На первом месте среди стран по импорту названного продукта оказался Казахстан — более 14,7 миллиона долларов. Второе место заняла Беларусь — более 4,6 миллиона долларов. Замыкает тройку Кыргызстан — более 1,3 миллиона долларов.
Также мы писали, что Беларусь потратила 33 миллиона долларов на покупку этого товара в России.
Тем временем «Белтелеком» сообщил об изменениях в тарифах.
Кстати, эксперт сказал, как белорусам изменить время обеденного перерыва на работе.