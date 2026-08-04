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Розничные инвесторы перешли к стратегическому накоплению акций во II квартале

Ключевая тенденция второго квартала — концентрация спроса на «голубых фишках».

Источник: Нижегородская правда

Клиенты ВТБ Мои Инвестиции во втором квартале 2026 года изменили модель поведения на рынке акций: несмотря на сезонное снижение общего оборота торгов, объем нетто-покупок вырос почти в 6 раз по сравнению с первым кварталом. Аналитики брокера ВТБ связывают это с переходом инвесторов от спекулятивных операций к долгосрочному накоплению позиций в качественных бумагах.

Ключевая тенденция второго квартала — концентрация спроса на «голубых фишках». Более 60% всего объема покупок за вычетом продаж среди топ-10 самых популярных бумаг пришлось на первую тройку — ЛУКОЙЛ, Газпром и Сбербанк. Инвесторы отдают предпочтение компаниям с устойчивым бизнесом и дивидендным потенциалом.

Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ, отмечает: «Смена модели поведения от активной спекулятивной торговли к накоплению обычно происходит на стадии, когда инвесторы верят в среднесрочный потенциал рынка сильнее, чем в краткосрочные колебания. При этом концентрация покупок в “голубых фишках” — это сигнал возможной переоценки приоритетов, когда качество и дивидендная доходность важнее волатильных идей».

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