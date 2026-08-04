На совещании в правительстве Самарской области обсудили оказание помощи из-за атак на склады Wildberries

Во вторник, 4 августа, на оперативном совещании в правительстве Самарской области обсудили вопрос оказания помощи жителям региона, которые пострадали от атак на склады Wildberries. Речь идет о работниках и самарских предпринимателях. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.