Самарская область попала в топ-5 регионов по сбору бахчевых в ПФО

Оренбургская область является ведущим регионом по производству бахчевых культур в округе, собрав 625 тысяч тонн продукции, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом. В пятерку лидеров также входят Саратовская область с результатом 65 тысяч тонн, Самарская область — 8,5 тысячи тонн, Пензенская область — 1,4 тысячи тонн и Ульяновская область — 0,6 тысячи тонн.