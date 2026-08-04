С переходом на брутто-контракты выпуск нижегородских автобусов на линии вырос на 12%

Выпуск муниципальных автобусов на линии в Нижнем Новгороде после перехода части маршрутов на брутто-контракты вырос на 12%. Об этом пишет «Бизнес News» со ссылкой на Центр развития транспортных систем (ЦРТС) Нижегородской области.
Количество единиц транспорта АО «Нижегородпассажиравтотранс» на маршрутах увеличилось с 352 единиц в 2024 году до 395 единиц в 2026 году.
Сейчас по брутто-контрактам в городском округе работают 59 автобусных. Перевозчик получает оплату за выполнение рейсов по расписанию, а не за сбор пассажирской выручки — это смещает фокус на регулярность движения и качество обслуживания.
В ЦРТС считают, что новая схема улучшила планирование и финансово-хозяйственную деятельность предприятий, прекратился отток водителей.