В Волгограде обновляют энергоснабжение трамваев

В Дзержинском районе Волгограда продолжаются работы по реконструкции трамвайной линии. Подрядчик заменил высоковольтные ячейки на тяговой подстанции № 15, которые обеспечивают приём, преобразование и распределение электроэнергии.
Следующий этап — пуско-наладочные работы нового оборудования и замена кабельных линий мощностью 6 кВ. Параллельно строители обновляют трамвайное полотно, сообщают в мэрии.
На улице 51-й Гвардейской на участке от Космонавтов до Исторической монтируют рельсошпальную решётку и устанавливают опоры для новой контактной сети. В границах остановок «Народная ярмарка» и «Волгоградский мясокомбинат», а также напротив академии МВД уже подготовили основание из геотекстиля, песка и щебня под новый путь.
Всего в этом году подрядчику предстоит заменить изношенные участки общей протяжённостью около 4,5 км в однопутном исчислении — от улицы Космонавтов до улицы Хорошева. Основной объём работ планируют завершить в летний период.
В связи с обновлением линии временно скорректирована работа электротранспорта.