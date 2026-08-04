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В Волгограде обновляют энергоснабжение трамваев

Следующий этап — пуско-наладочные работы нового оборудования и замена кабельных линий мощностью 6 кВ.

В Дзержинском районе Волгограда продолжаются работы по реконструкции трамвайной линии. Подрядчик заменил высоковольтные ячейки на тяговой подстанции № 15, которые обеспечивают приём, преобразование и распределение электроэнергии.

Следующий этап — пуско-наладочные работы нового оборудования и замена кабельных линий мощностью 6 кВ. Параллельно строители обновляют трамвайное полотно, сообщают в мэрии.

На улице 51-й Гвардейской на участке от Космонавтов до Исторической монтируют рельсошпальную решётку и устанавливают опоры для новой контактной сети. В границах остановок «Народная ярмарка» и «Волгоградский мясокомбинат», а также напротив академии МВД уже подготовили основание из геотекстиля, песка и щебня под новый путь.

Всего в этом году подрядчику предстоит заменить изношенные участки общей протяжённостью около 4,5 км в однопутном исчислении — от улицы Космонавтов до улицы Хорошева. Основной объём работ планируют завершить в летний период.

В связи с обновлением линии временно скорректирована работа электротранспорта.

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