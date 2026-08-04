В Волгограде обновляют энергоснабжение трамваев

На улице 51-й Гвардейской на участке от Космонавтов до Исторической монтируют рельсошпальную решётку и устанавливают опоры для новой контактной сети. В границах остановок «Народная ярмарка» и «Волгоградский мясокомбинат», а также напротив академии МВД уже подготовили основание из геотекстиля, песка и щебня под новый путь.