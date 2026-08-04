В Краснодарском крае на фоне топливного кризиса на ремонт закрылись почти 2% АЗС

С начала 2026 года в Краснодарском крае на ремонт или ребрендинг закрылись 18 автозаправочных станций, что составляет 1,8% от их общего количества в регионе. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании «ОМТ Консалт», поступившие в распоряжение «Ъ-Кубань».