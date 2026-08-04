Более 60 предпринимателей обсудили меры поддержки бизнеса на круглом столе в Навашине

Более 60 предпринимателей из четырёх муниципальных округов собрались в Навашине на выездном межмуниципальном круглом столе «Меры поддержки. Инструменты развития бизнеса». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Мероприятие организовали минпромторг Нижегородской области и региональный центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Встреча объединила бизнес из Навашинского, Выксунского, Кулебакского и Вачского округов. Среди участников — производители текстиля, хлеба и хлебобулочных изделий, сыра, строительных материалов из бетона и искусственного камня, мягких окон и натяжных потолков. Также к дискуссии присоединились представители флористики, натуральной косметики и фитокомплексов, сувенирной и керамической продукции, украшений из камня и разнообразных изделий ручной работы: от вязаных игрушек и сумок до аксессуаров из хлопкового шнура.
«Выездные межмуниципальные круглые столы позволяют предпринимателям получать актуальную информацию о мерах поддержки, обмениваться опытом и находить новых партнеров. Такой формат помогает выстраивать взаимодействие между бизнесом, органами власти и крупными предприятиями на местах. С начала года в регионе уже состоялось семь подобных мероприятий, участие в них приняли более 560 предпринимателей из муниципалитетов Нижегородской области», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.
В работе круглого стола участвовали представители областного минпромторга, центра «Мой бизнес», Центра помощи «Честный знак», Центра поддержки экспорта, Центра инноваций социальной сферы, Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора, Фонда развития промышленности, Инновационно-консультационного центра АПК и Корпорации развития Нижегородской области.
В рамках деловой программы предпринимателям рассказали о мерах господдержки МСП, финансовых инструментах развития бизнеса, возможностях для инновационных, социальных и экспортно ориентированных компаний, поддержке сельхозтоваропроизводителей, современных платёжных технологиях и сервисах для продвижения фермерской продукции.
Глава местного самоуправления Навашинского округа Татьяна Берсенева представила планы развития предпринимательства на территории, а директор по персоналу и социальным вопросам АО «Окская судоверфь» Дмитрий Семенюк озвучил потребности предприятия в товарах, работах и услугах.
На площадке работала выставка продукции местных производителей, прошли B2B- и B2G-переговоры, где бизнес мог обсудить кооперацию и совместные проекты.
С начала года аналогичные выездные столы уже прошли в Заволжье, Арзамасе, городе Бор, Павлове, Воскресенском, Тоншаеве и Навашине. До конца года мероприятия запланированы в Княгинине, Большом Болдине и Ардатове.
Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301−29−94 (звонок бесплатный).
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».