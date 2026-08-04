Более 60 предпринимателей обсудили меры поддержки бизнеса на круглом столе в Навашине

«Выездные межмуниципальные круглые столы позволяют предпринимателям получать актуальную информацию о мерах поддержки, обмениваться опытом и находить новых партнеров. Такой формат помогает выстраивать взаимодействие между бизнесом, органами власти и крупными предприятиями на местах. С начала года в регионе уже состоялось семь подобных мероприятий, участие в них приняли более 560 предпринимателей из муниципалитетов Нижегородской области», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.