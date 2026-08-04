Не ниже 40% от зарплаты: волгоградцам предложили поднять пенсии

В Государственную думу депупат Сергей Миронов предлагает внести законопроект, который может кардинально изменить систему расчета пенсионных выплат.
Парламентарий предлагает официально зафиксировать правило: страховая пенсия по старости не может быть меньше 40% от среднего заработка человека за его последний трудовой год.
РИА пишет: в поясительной записке говорится — если начисленная государством пенсия окажется ниже этой планки, человеку будут автоматически производить доплату из бюджета.
Авторы проекта подчеркивают, что такой шаг позволит выполнить международные стандарты, согласно которым выплата пожилым людям обязана компенсировать не менее 40% от их утраченного дохода.
Если документ будет принят депутатами, тысячи волгоградцев со средними и высокими белыми зарплатами смогут рассчитывать на ощутимую ежемесячную прибавку к своим выплатам сразу при выходе на заслуженный отдых. Но пока документ находится только на обсуждении.
Ранее сообщалось о реальных зарплатах в волгоградском общепите.