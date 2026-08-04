В ОЭЗ «Кулибин» запустили бренд «Сделано в Кулибине» для продукции резидентов

Преференциальные условия ОЭЗ позволяют резидентам снизить налог на прибыль с 25% до 2% в первые пять лет, до 5% — в следующие пять лет и до 14,5% — в последующие годы. Также предусмотрено освобождение от налогов на имущество, землю и транспорт. Льгота по налогу на прибыль действует с налогового периода, в котором резидент впервые получил прибыль.