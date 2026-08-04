В ОЭЗ «Кулибин» запустили бренд «Сделано в Кулибине» для продукции резидентов

Первым резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин», разместившим на своей продукции знак «Сделано в Кулибине», стал производитель микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей — компания «РусСилика», сообщили в Корпорации развития Нижегородской области. Знак разработан управляющей компанией ОЭЗ — Корпорацией развития Нижегородской области — для продвижения продукции резидентов площадки.
Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что нанесение отличительного знака поможет продвигать не только товары резидентов, но и саму площадку среди потенциальных инвесторов. «РусСилика» — единственный в России производитель силикагелей и силиказолей, поэтому знак, по его словам, будет заметен во многих регионах.
Генеральный директор Корпорации развития Игорь Ищенко добавил, что в дальнейшем знак будет размещаться на продукции и других резидентов ОЭЗ. Создание бренда «Сделано в Кулибине» призвано повысить узнаваемость площадки и укрепить имидж промышленности региона.
Гендиректор «РусСилики» Леонид Грош назвал получение знака признанием высокого уровня производства, современных технологий и работы команды. По его словам, новый знак станет дополнительным символом качества, надёжности и технологичности продукции, созданной в Нижегородской области.
Ознакомиться с проектами всех резидентов ОЭЗ «Кулибин» можно на сайте площадки.
ОЭЗ промышленно-производственного типа «Кулибин» создана в мае 2020 года на территории Дзержинска. Сегодня дзержинская часть занимает 724 га и включает государственную площадку, а также частные площадки ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез ОКА». В ноябре 2025 года территория ОЭЗ была расширена ещё на 117 га за счёт площадки в городе Бор; общая площадь составляет 842 га.
Преференциальные условия ОЭЗ позволяют резидентам снизить налог на прибыль с 25% до 2% в первые пять лет, до 5% — в следующие пять лет и до 14,5% — в последующие годы. Также предусмотрено освобождение от налогов на имущество, землю и транспорт. Льгота по налогу на прибыль действует с налогового периода, в котором резидент впервые получил прибыль.
Улучшение инвестиционного климата — одна из задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.