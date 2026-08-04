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Бензин марки АИ-92 подешевел в Крыму до 100 рублей за литр

Бензин самой популярной марки АИ-92 в сети одного из крупнейших операторов Крыма, заключивших соглашение с правительством региона, подешевел до 100 рублей за литр. Об этом сообщил глава Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Источник: "Российская газета"

«Сегодня по этой цене топливо продают на 44 АЗС сети “Атан”, при этом действует лимит — до 20 литров в одни руки. По мере поступления новых партий такие же цена и правила начнут действовать на заправках сети “ТЭС”, — отметил он.

Норма отпуска топлива продолжает действовать ввиду сохраняющихся сложностей в доставке горючего на полуостров и необходимости в первую очередь обеспечивать коммунальные службы.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что топливо популярных марок начнет дешеветь в Крыму благодаря мерам региональной поддержки. А к середине августа, когда включатся меры федеральной поддержки, подешевеют и более дорогие сорта бензина.

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