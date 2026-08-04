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«Volvo за 350 тысяч»: в Волгограде продают грузовики экс-главы ГАИ

На продажу выставлены фуры бывшего главы ГАИ региона.

В Волгограде пустят с молотка конфискованный автопарк бывшего начальника областного УГИБДД Александра Степанова. В доход государства у экс-полицейского изъяли три магистральных тягача Volvo FH и автокран на базе «КАМАЗа», которые теперь выставлены на открытые торги.

Цены на технику силовика способны удивить даже бывалых автомобилистов: стартовая стоимость седельного тягача Volvo 2012 года выпуска начинается всего от 343 тысяч рублей, а самый дорогой грузовик оценили в 2 миллиона рублей. Впрочем, у такой дешевизны есть подвох — машины продаются без ключей, документов и технической проверки, — пишет v1.ru.

Напомним, уголовное дело о взятках в особо крупном размере в отношении экс-главы волгоградской ГАИ было прекращено в июле 2026 года. Фигурант ушел на СВО, получил государственную награду за боевые заслуги и освободился от уголовного преследования, однако конфискованные иномарки вернуть уже не смог.

Ранее сообщалось, что экс-руководитель ГИБДД отправится на судебную скамью.