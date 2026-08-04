«Volvo за 350 тысяч»: в Волгограде продают грузовики экс-главы ГАИ

Цены на технику силовика способны удивить даже бывалых автомобилистов: стартовая стоимость седельного тягача Volvo 2012 года выпуска начинается всего от 343 тысяч рублей, а самый дорогой грузовик оценили в 2 миллиона рублей. Впрочем, у такой дешевизны есть подвох — машины продаются без ключей, документов и технической проверки, — пишет v1.ru.