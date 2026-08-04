Путин разрешил лишать покинувших Россию инвесторов права на выкуп акций

Для прекращения права достаточно одного условия из двух групп: поведение инвестора (дискредитация армии, публичные заявления о приостановке деятельности) или финансовые параметры (отклонение цены от рыночной на 25% и более либо дополнительные инвестиции покупателя). Иностранец в течение года может получить компенсацию, если его не привлекли к ответственности за финансирование терроризма или экстремизма. Размер выплаты определит суд.