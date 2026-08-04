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Путин разрешил лишать покинувших Россию инвесторов права на выкуп акций

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий лишать иностранных инвесторов права на обратный выкуп акций и долей в российских компаниях. Мера касается сделок с инвесторами из недружественных государств, совершенных после 22 февраля 2022 года. Документ опубликован на портале правовых актов.

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий лишать иностранных инвесторов права на обратный выкуп акций и долей в российских компаниях. Мера касается сделок с инвесторами из недружественных государств, совершенных после 22 февраля 2022 года. Документ опубликован на портале правовых актов.

Отказа в исполнении опционов можно добиться через Арбитражный суд Московской области. Инициировать разбирательство может приобретатель актива или профильное министерство с согласия правкомиссии. Требование можно заявить независимо от того, обращался ли иностранец за выкупом.

Для прекращения права достаточно одного условия из двух групп: поведение инвестора (дискредитация армии, публичные заявления о приостановке деятельности) или финансовые параметры (отклонение цены от рыночной на 25% и более либо дополнительные инвестиции покупателя). Иностранец в течение года может получить компенсацию, если его не привлекли к ответственности за финансирование терроризма или экстремизма. Размер выплаты определит суд.