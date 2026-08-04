Fesco приостановила прием заявок на отправки через Черное море из-за атаки ВСУ

Российская транспортная группа Fesco временно перестала принимать новые заявки на перевозку грузов по Черному морю. Как сообщается на официальном сайте компании, такое решение было принято после недавней атаки со стороны ВСУ.
Поводом для ограничений стал инцидент с контейнеровозом «Янина», который затонул примерно в двухстах километрах от Новороссийска. По данным источника, судно было атаковано с использованием морских беспилотников.
В компании подчеркнули, что главной причиной остановки приема грузов являются возросшие риски для судоходства в этом регионе. В пресс-службе Fesco пояснили, что безопасность экипажей и сохранность товаров сейчас находятся для них на первом месте. Специалисты группы уже ищут обходные пути доставки, чтобы соблюсти все необходимые меры предосторожности.
Глава «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что на затонувшем судне находилась исключительно гражданская продукция, включая замороженные продукты и стройматериалы. К счастью, всех семнадцать членов экипажа удалось спасти. Также он назвал актом пиратства атаку ВСУ на теплоход «Янина».