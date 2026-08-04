Fesco приостановила прием заявок на отправки через Черное море из-за атаки ВСУ

В компании подчеркнули, что главной причиной остановки приема грузов являются возросшие риски для судоходства в этом регионе. В пресс-службе Fesco пояснили, что безопасность экипажей и сохранность товаров сейчас находятся для них на первом месте. Специалисты группы уже ищут обходные пути доставки, чтобы соблюсти все необходимые меры предосторожности.