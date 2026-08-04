Сенатор США заблокировал ускоренное принятие закона о санкциях против РФ

Ранее стало известно, что руководство обеих фракций в сенате разослало коллегам запросы о процедуре рассмотрения данного документа. Предполагалось, что при отсутствии возражений дебаты будут ограничены двумя часами, а количество допустимых поправок сократится до трех, включая возможное голосование по исключению раздела о новых пошлинах.