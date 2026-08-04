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Сенатор США заблокировал ускоренное принятие закона о санкциях против РФ

Рассмотрение новых санкций против России в сенате США откладывается из-за позиции демократа Уорнока и ухода палаты представителей на каникулы.

Источник: Аргументы и факты

Сенатор от Демократической партии Рафаэль Уорнок выступил против ускоренного принятия законопроекта о новых ограничительных мерах против РФ в верхней палате конгресса США. Об этом сообщает издание Punchbowl, материал перевел aif.ru.

«Сенатор Уорнок заблокировал договоренность об ограничении прений по законопроекту о санкциях против России», — сообщила в соцсетях журналист Punchbowl Лора Вайс.

Ранее стало известно, что руководство обеих фракций в сенате разослало коллегам запросы о процедуре рассмотрения данного документа. Предполагалось, что при отсутствии возражений дебаты будут ограничены двумя часами, а количество допустимых поправок сократится до трех, включая возможное голосование по исключению раздела о новых пошлинах.

До этого сенат большинством голосов поддержал переход к рассмотрению инициативы в ходе второго процедурного голосования. При этом палата представителей конгресса уже ушла на каникулы до 31 августа, что дополнительно откладывает финальное рассмотрение документа.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против ряда подразделений Минобороны России.

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