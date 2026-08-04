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SpaceX в первом отчете после выхода на IPO сообщила о $541 млн чистых убытков

Выручка за квартал составила $7,8 млрд, что на 92% больше, чем за аналогичный период 2025 года, заявила компания.

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Американская компания SpaceX в первом квартальном отчете после публичного размещения своих акций на бирже сообщила о чистых убытках в $541 млн.

«Чистые убытки составили $541 млн», — говорится в документе. За аналогичный период в 2025 году компания потеряла порядка $1 млрд в виде чистых убытков.

Выручка за квартал составила $7,8 млрд, что на 92% больше, чем за аналогичный период 2025 года, указывается в отчете.

SpaceX вышла на IPO в июне. Сначала акции компании взлетели до $225,6, но затем неоднократно снижались. 4 августа они закрылись на отметке $125,33.