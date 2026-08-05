Нацбанк повысил курс доллара и курс евро на 5 августа

Национальный банк изменил курсы валют на 5 августа, среду. В середине рабочей недели курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля, наоборот, был понижен.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на среду, 5 августа, Национальным банком были определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9237 белорусского рубля, 1 евро — 3,3641 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6443 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими во вторник, 4 августа, курс доллара и курс евро подросли, а курс российского рубля стал ниже в среду, 5 августа. Заметнее в сторону роста изменился курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0156 белрубля, курс евро подрос на 0,0134 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0110 белрубля.
Тем временем правительство Латвии не поддержало закрытие границы с Беларусью.